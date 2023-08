Há espaço para queda dos juros, diz presidente do Sebrae

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deve anunciar nesta quarta-feira, 2, o primeiro corte da taxa básica de juros desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a expectativa do governo federal e dos analistas econômicos. A medida vem sendo esperada há meses e cobrada pelo próprio presidente e pelos empresários, que apontam o patamar de 13,75% da Selic como insustentável. A estimativa do mercado é de que essa redução fique em torno de 0,25 ou de 0,5 ponto percentual. Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, caso a previsão se confirme, esse corte ainda seria insuficiente.



Essa pode ser a primeira redução da taxa de juros no período de um ano no país. A Selic não é revista há sete encontros consecutivos do colegiado e permanece no patamar atual desde agosto de 2022. Para o presidente do Sebrae, uma possível redução de 0,5 ponto percentual ainda é insatisfatória, diante das robustas evidências da recuperação da economia.



O Brasil conquistou a quarta colocação no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2023. Número expressivo com grande contribuição da agricultura, uma vez que as exportações somaram US 166,5 bilhões, com superávit de US 45,5 bilhões, o maior da história no nosso país.



“Precisamos baixar os juros urgentemente para o país crescer e há espaço para isso. Toda a economia está respondendo positivamente. O Banco Central precisa acompanhar este movimento”, avalia o presidente do Sebrae. Décio Lima acrescenta que “falta sensibilidade com os pequenos empresários e empreendedores do país. Tem dinheiro para emprestar no mercado, mas é impossível obter crédito nesse patamar. É pegar para falir ou quebrar amanhã”, destaca Lima.