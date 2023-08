Postos do Detran.RJ passarão por reformas e terão atividades suspensas

Rio - O Detran.RJ começará, nesta quinta-feira (3), as obras dos postos de atendimento de Campo Grande e Parada de Lucas, na capital do Rio de Janeiro, e no município de Araruama, na Região dos Lagos. Com isso, o agendamento de vistoria de veículos ficará suspenso por algumas semanas nessas unidades.

Em Campo Grande, na Zona Oeste, e Parada de Lucas, Zona Norte, a previsão é de que o atendimento aos usuários seja retomado no dia 24 de agosto. Até lá, os donos de veículos registrados em Campo Grande deverão se dirigir ao posto de Santa Cruz. Já os proprietários com processo pendente em Parada de Lucas podem ser atendidos no posto do Ceasa.

Em Araruama, os serviços de habilitação e identificação civil também serão suspensos, assim como o atendimento na Ciretran. A previsão é de que a unidade seja reaberta no dia 31 de agosto. No período de suspensão, os usuários com processos de veículos em exigência ou à espera de documentos já emitidos pelo Detran.RJ deverão se dirigir ao posto de São Pedro da Aldeia.

As pessoas com processos na Ciretran poderão ser atendidos tanto na unidade de Cabo Frio quanto nos SATs (Serviços Auxiliares de Trâsito) de Saquarema e de São Pedro da Aldeia.

De acordo com o Detran.RJ, as obras têm o objetivo de oferecer estruturas de atendimento mais modernas e acessíveis aos usuários. Cerca de 50 postos estão passando por reformas, e o cronograma de obras se estende até novembro. O órgão informará, nas próximas semanas, o fechamento e a reabertura de mais unidades.