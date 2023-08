'Não imaginava que isso estava acontecendo', relata amiga sobre agressões sofridas por criança de 3 anos no Alemão

Rio - "Estamos todos abalados e chocados porque não imaginávamos que isso estava acontecendo". O relato é de uma amiga de Pamela Viana Cardoso de Sousa e Lorranny Beatriz Cosme,. O menino morreu no domingo (30) após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, na Zona Norte, desacordado e com sinais de maus-tratos.Ao, a mulher, que não quis se identificar, afirmou que nunca viu nenhuma das duas agredindo a criança. "Os vizinhos também não ouviam nada, todo mundo trabalhava. A gente só via os machucados e elas davam as versões delas do que aconteceu, dizendo que ele tinha caído ou coisas do tipo", disse.Ainda segundo ela, a vizinha que ajudou no socorro do menino ficou assustada quando a médica da unidade relatou a possibilidade de espancamento. "A Lorranny chamou uma amiga nossa e pediu ajuda. Essa amiga viu o estado do menino e o levaram para o hospital. Chegando lá, a médica viu marcas de machucado. E realmente tinha, mas como elas moram em um lugar que tem muito mato, a gente acreditava nas histórias que elas contavam", disse. Lorranny, Pamela e o menino moravam na localidade conhecida como Matinha, no Complexo do Alemão.