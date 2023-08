Justiça determina que Estado forneça vaga em clínica de dependentes para garota de 16 anos

Em ação ajuizada pela promotora Sandra Reimberg, do Ministério Público de São Paulo, a Justiça determinou que o Estado forneça vaga em uma clínica de tratamento de dependência química para uma adolescente de 16 anos.



A jovem, acompanhada pela mãe, aguarda a liberação da vaga há mais de duas semanas em um pronto-socorro de Carapicuíba, município da Grande São Paulo.



Sandra Reimberg pede vaga em clínica que tenha convênio com o Estado. Em caso de indisponibilidade, a promotora irá solicitar que o Estado custeie uma vaga em clínica particular.



O hospital em que a jovem está internada recomendou alta, mas o Ministério Público de São Paulo entende que o tratamento adequado deve se dar via internação.