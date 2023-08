Baixada santista tem mais dois policiais baleados nesta terça

São Paulo - Mais dois ataques a policiais militares foram registrados na Baixada Santista, nesta terça-feira (1), após a morte do PM Patrick Bastos Reis, na última quinta-feira (27). Desta vez, uma agente de 34 anos e um outro policial foram as vítimas.

No primeiro caso, por volta das 7h, a PM foi atingida nas costas por dois disparos de arma de fogo enquanto realizava patrulhamento preventivo no bairro do Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, os bandidos estacionaram o veículo na rua Evaristo da Veiga, próximo ao local onde a viatura policial estava estacionada. Assim que desembarcaram, correram e atiraram contra os policiais que estavam na viatura, fugindo na sequência.

Com 10 anos de serviços prestados à instituição, a Cabo foi a única atingida. Ela foi socorrida a Santa Casa de Santos, onde permanece internada.

Além disso, um outro policial foi baleado em uma operação no Morro do São Bento, também em Santos. A ação seria uma resposta da PM ao ataque sofrida pelo militar mais cedo. Nesse novo confronto armado, além do policial ferido, que também foi levado à Santa Casa de Santos, um suspeito acabou morto.