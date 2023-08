Central do Brasil recebe caminhão com oficinas e cursos gratuitos

Até sexta-feira, 4, o projeto Estação Rio de Tecnologia, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Tecnologia e o Sesi, fica estacionado na estação Central do Brasil, de 8 às 17 horas. O projeto oferece gratuitamente oficinas, workshops e eventos que visam promover a inclusão digital por meio de uma plataforma móvel itinerante (Caminhões truck). Os participantes podem aprender e aprimorar suas habilidades em tecnologia, informática e economia criativa.



Diariamente, são oferecidas 20 vagas em cursos como Excel, Power Point, Word, redes sociais, entre outros. Podem participar do projeto pessoas a partir de 14 anos. Desde o início da iniciativa, em julho, já foram certificadas mais de 150 pessoas. Os interessados devem procurar diretamente o caminhão e realizar a inscrição no local com o captadores.



“Essa é mais uma parceria da SuperVia que vai levar oportunidades de aprendizado para os nossos passageiros e para quem passa diariamente pela Central do Brasil. Reforçamos nosso compromisso de inclusão e de sermos agentes na transformação social”, afirmou Juliana Barreto, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da SuperVia.