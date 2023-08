Lula afirma que Turismo prepara novo programa para baratear passagens; entenda

Durante a transmissão realizada pelo Planalto nesta terça-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Ministério do Turismo está preparando um novo programa com o objetivo de reduzir os preços de passagens para aposentados, trabalhadoras domésticas e outros grupos específicos. O presidente não forneceu detalhes sobre o funcionamento do programa, nem se ele abrangerá apenas passagens aéreas.

“Eu falei com o ministro (Celso Sabino), ele vai apresentar um programa. Ele vai tomar posse ainda oficialmente agora. O que eu quero é que a gente apresente um programa para facilitar a viagem dos aposentados, dos trabalhadores, da empregada doméstica, nós temos que baratear para as pessoas poderem viajar. Por que é isso que dá uma dimensão de soberania e nação ao nosso povo”, disse o presidente.

O Ministério do Turismo agora conta com um novo ministro, o deputado Celso Sabino (União-PA). A ex-ministra da pasta, Daniela Carneiro (sem partido), conhecida como Daniela do Waguinho, perdeu o apoio do União, desde que decidiu pedir o desligamento da sigla.



O programa está na mesma linha de outro projeto do governo, batizado de ‘Voa Brasil’. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, está estimando uma oferta de 1,5 milhão de passagens aéreas por mês a preços de R$ 200. A previsão é que este segundo programa seja lançado oficialmente ainda em agosto.



"Vamos criar um aplicativo em que você vai digitar seu CPF, se você não voou nos últimos 18 meses, e escreve lá quero ir de Brasília à Manaus e aí (o aplicativo) vai te dar todas as opções que são sempre por um valor único de R$ 200 para ida e R$ 200, volta", disse o ministro na época.



A iniciativa visa diminuir a taxa de desocupação das aeronaves , que gira em torno de 20%, por isso, serão oferecidas passagens a preços promocionais em horários e datas com menor procura.