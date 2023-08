SuperVia interrompe por 2 horas circulação de trens no ramal Gramacho-Saracuruna

Rio - A queda de uma estrutura de rede aérea elétrica da SuperVia forçou a suspensão por duas horas dos trens no Ramal Saracuruna, na tarde desta terça-feira (1º), próximo a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Agetransp, os trens da linha circularam apenas entre a Central do Brasil e a estação da Penha durante o incidente. A circulação foi retomada por volta das 18h.

Nas redes sociais, passageiros compartilham vídeos onde aparecem caminhando ao lado da composição parada por conta da suspensão temporária da circulação dos trens. "Aí, a SuperVia mais uma vez deixando os passageiros tudo na mão. Se não for a SuperVia, não tem graça", comentou um dos usuários.

Em publicação no Twitter, a SuperVia informou que a circulação foi retomada por volta das 18h, com intervalo médio de 20 minutos da Central do Brasil até a Penha e de 40 minutos até Saracuruna. No sentido contrário, os trens operam com intervalos irregulares.

Em nota compartilhada nas redes, a Agetransp informou que apura as circunstâncias da queda da rede aérea, que provocou a interrupção da circulação de trens entre as estações Penha Circular e Saracuruna durante a tarde desta terça-feira.