Operação IMEI da Polícia Civil recupera 16 celulares roubados no Rio

Rio - A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (1), a Operação IMEI, com o objetivo de recuperar celulares roubados. Durante a primeira fase da operação, os agentes atuaram em cidades da Região Metropolitana do Rio e da Região dos Lagos. Ao todo, 16 celulares foram recuperados e alguns já foram devolvidos aos donos.



De acordo com o Instituto de Segurança Pública, o número de crimes contra esse tipo de aparelho no primeiro semestre de 2023 aumentou em 12%, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os policiais identificaram que diversos dispositivos foram enviados para fora do estado, sendo comprados por receptadores em São Paulo, no Paraná e em estados do Nordeste.



A Polícia Civil informou que as pessoas que estavam com os aparelhos irão responder por receptação, cuja pena pode variar de um a quatro anos de prisão. A investigação segue com o objetivo de identificar os autores destes delitos.



Número de IMEI



De acordo com a polícia, só foi possível recuperar os celulares porque as vítimas fizeram o registro nas delegacias. Para realizar o boletim de ocorrência, é necessário informar a Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI) do celular, que pode ser encontrada nas configurações do telefone, ou na caixa do aparelho.



O código serve como uma "impressão digital" dos celulares, e é fundamental para que a polícia consiga identificar o paradeiro do telefone.