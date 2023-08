Previsão indica tempo estável nos próximos dias

Rio - O tempo na cidade do Rio será de tempo estável nos próximos dias, devido a atuação de um sistema de alta pressão sobre o oceano. Segundo o Alerta Rio, a semana deve ter temperaturas elevadas, céu estará claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.



Nesta terça-feira (01), a noite e a madrugada seguirão com céu claro, temperaturas amenas com a máxima de 29°C e mínima de 14°C, não haverá chuva.

Na quarta-feira (02), é esperado que os termômetros registrem a máxima de 32°C e mínima 13°C, e o céu fique claro ao longo no decorrer do dia. De acordo com Alerta Rio, a umidade relativa do ar em torno de 30% nos períodos da tarde de quarta-feira (02) e quinta-feira (03).



A condição do tempo continua estável, entre quinta e sábado (05), os ventos estarão fracos a moderados e não há previsão de chuva nesses dias, ainda de acordo com o Alerta Rio. Na quinta-feira (03), a máxima será 33ºC e a mínima 14ºC.



Para sexta-feira (04), é esperado que a máxima fique em torno de 35ºC e a mínima de 15ºC. Já no sábado (05), os termômetros devem marcar máxima de 33ºC e a mínima de 17ºC.

Os cariocas não deixaram de aproveitar o dia de sol e céu claro, nesta terça (01), na Região Central da Cidade. Flavia da Costa Asterito, 23 anos, que trabalha próximo ao Museu do Amanhã, e estava no centro cultural com as amigas aproveitando a vista e passeando pela região.



"A vista para o museu torna a experiência terapêutica, deixam a rotina mais leve. Aproveitamos para descansar, caminhar pelo museu, visitar exposições e aproveitar a gastronomia do centro", pontuou a jovem.