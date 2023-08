Bahia registra 19 mortes ao longo de 4 dias de confrontos entre policiais e criminosos

Ao longo de quatro dias consecutivos, com início na última sexta (28) e se estendendo até esta segunda (1º), as cidades de Salvador, Itatim e Camaçari, na Bahia, presenciaram confrontos violentos entre policiais e criminosos, deixando a região em estado de alerta e causando a morte de pelo menos 19 pessoas.



Nesta segunda-feira (31), a região de Jaguarari em Salvador testemunhou a morte de quatro indivíduos suspeitos, após confronto com a Polícia Militar. Os suspeitos foram prontamente levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

A PM apreendeu uma submetralhadora, três pistolas e uma quantidade indefinida de drogas. As aulas em escolas municipais no bairro de Cosme de Farias, onde o confronto ocorreu, foram suspensas.

Os conflitos entre polícia e bandidos no estado começaram ainda na na sexta-feira (28). No município em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, o confrondo resultou na morte de sete homens. A polícia alegou que os suspeitos praticavam tráfico drogas e estariam planejando um ataque a um grupo rival por disputa territorial.



Depois, no domingo (30), a cidade de Itatim, a cerca de 200 km da capital, também presenciou um confronto policial, que resultou na morte de seis homens e duas mulheres. A Polícia Militar afirmou que cinco dos suspeitos mortos eram foragidos da justiça.