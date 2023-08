Suspeito de homicídio é preso em Resende

Um jovem, de 23 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano, foi preso na segunda-feira (31) em Resende. Ele foi encontrado em uma casa no bairro Vicentina.Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram até a localidade após uma informação do Disque Denúncia. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e levado para a 89ª DP de Resende, onde está à disposição da Justiça.O crime aconteceu no dia 8 de fevereiro. Um homem, de 34 anos, foi morto a tiros dentro de casa no bairro Novo Surubi. Parentes relataram à PM que a vítima estava na cozinha fazendo comida quando foi atingida.Os criminosos estavam do lado de fora da casa e pediram para entrar se passando por policiais. A família não autorizou a entrada, mas os atiradores arrombaram o portão e entraram na residência. Eles foram até o cômodo onde a vítima estava e dispararam mais vezes para confirmar o óbito.