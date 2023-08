Cantores e bandas regionais apresentam shows gratuitos no Shopping Grande Rio

Os frequentadores do Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, serão presenteados com apresentações musicais ao vivo gratuitas em todas as quintas-feiras do mês de agosto. A praça de alimentação do centro comercial receberá uma variedade de cantores e bandas regionais.



“Como em todas as edições, apresentamos atrações de vários gêneros musicais para diversão de todo o público, e ainda excelentes opções de petiscos, refeições, torres de chopp nos restaurantes de nossa praça de alimentação”, comentou Monica Freitas, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.



O Palco Grande Rio ainda conta com petiscos e saborosos pratos, além de chope e bebidas não alcóolicas.



Programação



No dia 03/08, a banda Os Cascas vai levar ao público uma homenagem aos Beatles e a Jovem Guarda. Já nos dias 10 e 17, os ritmos são o sertanejo e o samba, com as apresentações de Cristiana Grecco e Biano Rafa, respectivamente. E nas duas últimas quintas-feiras do mês de agosto, o rock nacional retorna no dia 24 com o tributo a Renato Russo da banda Dias Úteis, e no dia 31, os clássicos do gênero das décadas de 80 e 90 celebrados pelo cantor Ricardo Garrido.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, em São João de Meriti.