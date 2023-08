Comerciante que estava desaparecido é encontrado morto em Bangu

Rio - A Polícia Civil investiga o assassinato do comerciante Rodnei Henrique da Silva, de 31 anos, encontrado morto nesta segunda-feira (31), na Avenida Brasil, altura de Bangu, Zona Oeste do Rio. O ambulante estava desparecido desde a manhã do dia 29. Familiares fizeram campanhas de buscas nas redes sociais e o caso estava sendo investigado pela 34ª DP (Bangu).

Rodnei teria desaparecido por volta das 9h, após sair de casa para comprar açaí. Além de vender caldo de cana e pastel em uma barraca na Estrada da Água Branca, Rodnei também trabalhava em eventos com a venda de alimentos como pipoca, algodão doce, sorvete e açaí.

A vítima foi encontrada morta na Avenida Brasil, nas proximidades da Rua Araquém. Agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados e preservaram a área para a perícia. Policiais da Delegacia de Homcídios da Capital (DHC) assumiram o caso e atuam para esclarecer a motivação e autoria do crime.

"Que covardia fizeram. Quem o conhece, sabe que sempre foi uma pessoa amiga, respeitadora e trabalhadora. Era um cara correria, não tinha tempo ruim. Um cara de coração bom e puro, que com certeza foi um escolhido de Deus", publicou um amigo.

"Trabalhei por anos com Rodnei em um salão de festas. Ele era muito esforçado, trabalhador, não fazia mal a ninguém. Sempre brincando, alegre, ajudando a todos... Estou sem acreditar", disse outra amiga.

A escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, pela qual Rodnei desfilou na Ala de Comunidade, também homenageou o comerciante. "O Independente era uma das figuras mais alegres e apaixonadas durante nossos eventos e ensaios. Rodnei desfilou na minha Ala da Comunidade e sempre foi um entusiasta pela Estrela. Neste momento tão trágico, toda nossa Escola está de luto", lamentou.