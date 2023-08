Maior evento de turismo espera 40 mil visitantes no Rio de Janeiro

O maior evento de turismo do país espera receber entre 36 mil e 40 mil visitantes, entre os dias 27 e 29 de setembro, no Riocentro, centro de convenções na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. É a 50ª edição da Abav Expo, organizada pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav).

A feira de incentivo ao turismo volta a acontecer no Rio de Janeiro depois de 11 anos. A última edição foi em Olinda, Pernambuco, quando recebeu 26 mil visitantes. Para a próxima edição, estão confirmados 2 mil expositores, 37% a mais que na edição passada. Haverá representantes de todos os estados e do Distrito Federal, além de 22 empresas do segmento hoteleiro. Os detalhes foram anunciados pela Abav nesta terça-feira (1º), na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio).

A abertura acontecerá justamente no Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro. O evento é voltado, principalmente, para operadores de turismo, como agentes de viagens e guias de passeio.

A presidente da Abav, Magda Nassar, disse que não é possível prever quanto o evento vai gerar de negócios, mas lembrou que em 2022, essa soma foi de R$ 84,5 milhões. “Para o estado, o maior legado é o público que a gente traz, porque são os grandes influenciadores de viagens do país. O desejo de viagem é criado por essas agências. Então os nossos grandes parceiros são os agentes de viagem. Eles vêm aqui e levam isso para o Brasil inteiro”, disse a presidente da Abav.

Atração de estrangeiros

A feira vai trazer 50 operadores internacionais de 15 países para ajudar no esforço de atração de turistas estrangeiros. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) também participará do evento. Magda Nassar espera que o turismo consiga, este ano, superar os danos causados no setor por causa da pandemia de covid-19, iniciada em 2020. “Eu acredito muito fortemente que os nossos números deste ano devem ser iguais ou superiores aos de 2019”.

A Abav Expo deste ano trará algumas novidades, como um estande para incentivar e receber doação de sangue, montado pelo Hemorio, serviço de hemocentro do estado. Haverá ainda um espaço de capacitação de profissionais do setor de turismo, o Abav Talks, e a implementação de medidas ESG (sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança corporativa), como um piso gerador de energia com totens para carregamento de celular.

Cofundador da Apple

O uso da tecnologia no setor de turismo vai ser um dos temas abordados no evento. Os organizadores confirmaram que a palestra de abertura vai ser feita pelo americano Steve Wozniak, cofundador da Apple ao lado de Steve Jobs e uma das maiores referências em tecnologia no mundo.

Para facilitar a ida de turistas ao Rio de Janeiro, a Abav fez parcerias com companhias aéreas Gol, Latam e Azul, que darão descontos de pelo menos 20% para os participantes do evento. Além disso, mais de 25 hotéis vão oferecer tarifas mais em conta para os visitantes da exposição.

Benefícios para o Rio

“A cidade do Rio vem trabalhando incessantemente para atrair mais visitantes nacionais e internacionais. Uma dessas estratégias foi trazer a Abav Expo, tamanha a importância do setor de turismo no Rio de Janeiro. A prefeitura está totalmente dedicada para que essa edição seja a melhor de todas, histórica e inesquecível”, disse a secretária municipal de Turismo, Daniela Maia.

O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, detalhou que o governo vai montar estandes para divulgar 12 regiões turísticas do estado, além da apresentação de produtos de artesanato e da agroindústria. “Retomar a Abav Expo para o Rio depois de mais de 10 anos, que está agora na casa do turismo no Brasil, é fundamental para a gente demonstrar a força do turismo do Rio e a recuperação da credibilidade do nosso estado”, disse.

A Fecomércio RJ vai apoiar a realização do evento. O presidente da federação Antonio Florencio de Queiroz Junior, explicou que o turismo representa um efeito multiplicador da economia. “Todos se preparam para receber o turista, e você, com isso, movimenta todo esse ciclo econômico. O comércio tem uma participação enorme no turismo, o turismo fomenta o transporte, hotéis, enfim, é a economia como um todo”.