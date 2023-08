Rosa Weber afirma que Supremo segue 'firme e vigilante' na defesa da democracia

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Rosa Weber afirmou nesta terça-feira, 1º, que a Corte seguirá firme na defesa da democracia. A fala foi feita na sessão de reabertura dos trabalhos da Suprema Corte. "Reafirmo que este Supremo Tribunal Federal segue firme, vigilante e resiliente na guarda da nossa lei fundamental e na defesa do Estado Democrático de Direito", ressaltou Weber.



Na sequência, a ministra pontuou que a instituições democráticas saíram fortalecidas dos atos golpistas de 8 de janeiro, que tiveram como alvo a Praça dos Três Poderes. Segundo Rosa Weber, "as instituições sobrepairam aos indivíduos que as compõem".

"As instituições saíram fortalecidas do dia 8 de janeiro, dia da infâmia. Não vamos esquecer para que sirva de alerta de que a democracia seja cultivada e regada diariamente com diálogo debate acalorado de ideia, defesa de respeito mútuo para que ela, democracia, continue inabalável", enfatizou.



A presidente da Suprema Corte tem aposentadoria prevista para outubro, quando completa 75 anos, mas deixará o STF no dia 28 de setembro. Ela tomou posse como ministra em dezembro de 2011, e assumiu a presidência da Corte em setembro de 2022.