Senac RJ abre inscrições para cursos voltados para o setor contábil em diversas unidades

O Senac RJ amplia sua parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) e abre inscrições para cursos voltados para o setor contábil na modalidade presencial em diversas unidades da capital e do interior do estado. As capacitações já eram oferecidas na modalidade remota. As aulas têm início a partir do dia 7 de agosto, nas unidades do Senac RJ de Botafogo, Copacabana, Campo Grande, Santa Luzia, além de Petrópolis, Niterói e Nova Iguaçu. Mais informações no site www.rj.senac.br/capacita-crc-senac Os cursos de capacitação profissional da parceria do Senac RJ com o CRCRJ são voltados para contadores, estudantes e demais profissionais do setor contábil em duas trilhas: Departamento Pessoal e Tributário e Fiscal. Passam a ser oferecidos na modalidade presencial os cursos de Formação em Departamento Pessoal, Departamento Pessoal na Prática: rotina de documentos e processos, Práticas Inovadoras na Gestão de Benefícios, Departamento Pessoal na Prática: Admissão, Demissão e Benefícios, DP e a gestão da Saúde e Segurança do Trabalho, Departamento Pessoal na Prática: Legislação e Cálculo da Folha de Pagamento, eSocial: do cadastro à transmissão, Rotinas do Departamento Fiscal, Apuração de Tributos federais, estaduais e municipais e Sped Fiscal ICMS.A parceria de cooperação técnica entre as duas instituições oferece qualificação a estudantes, contadores e colaboradores de escritórios contábeis registrados no CRCRJ, bem como a empresários e demais profissionais atuantes nas rotinas da gestão administrativa, que representam cerca de 10% do mercado de trabalho do estado do Rio de Janeiro. De acordo com pesquisa da Delloitte, 71% dos líderes apontam que a escassez de mão de obra qualificada como um dos maiores desafios globais do setor contábil e o Brasil aparece na pesquisa entre os 10 países com maior carência de talentos. Em 2022, a escassez de talentos no país atingiu 81%, superando a média global.As aulas trazem atividades práticas que simulam a rotina de trabalho nas empresas. Nos cursos, os alunos utilizam o software Alterdata, que é o mais aplicado do mercado, e têm acesso à biblioteca digital com materiais didáticos atualizados, em diversos formatos e mídias. Todos os cursos irão conceder, ao final, um certificado de dupla chancela: Senac RJ e CRCRJ. Na modalidade remota, as aulas acontecem em tempo real, com mentorias individuais. Mais informações podem ser obtidas pelo link www.rj.senac.br/capacita-crc-senac