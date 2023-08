Homem é morto a tiros na Baixada Fluminense

Rio - Um homem foi executado a tiros, na tarde desta terça-feira (1º), no bairro Fanchen, em Queimados, na Baixada Fluminense. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Camilo Cristofano. No local, eles encontraram um homem, já sem vida, no interior de seu estabelecimento comercial.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram acionados e realizaram a perícia no local.