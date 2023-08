Ilha do Governador recebe novo espaço para coleta de lixo e resíduos

Rio - A Comlurb inaugurou na manhã desta terça-feira (01), o ecoponto Boogie Woogie, um ponto de descarte de resíduos, que vai funcionar diariamente, das 7h às 18h, na Rua dos Monjolos, no sub-bairro Pitangueiras, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.



O novo espaço terá uma caixa compactadora para lixo domiciliar e uma menor para entulho, galhadas e lixo domiciliar como armários, eletrodomésticos, entre outros.



Na última sexta-feira (28), a companhia inaugurou um Ponto de Entrega Voluntária com duas caixas para receber resíduos na comunidade Nova Divinéia, no Grajaú. É esperado que outros 20 pontos de coleta sejam instalados ainda neste ano.



O evento contou com a participação do grupo Chegando de Surpresa, formado por garis que compõem e cantam músicas de conscientização sobre o destino correto de resíduos.



O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, falou sobre a importância da iniciativa: "Estamos inaugurando muitos ecopontos porque acreditamos que essa é a melhor forma de incentivar o descarte correto de resíduos por parte de moradores, principalmente nas comunidades, que têm recebido grande atenção da Comlurb e da Prefeitura", pontuou Flávio.



"É muito importante que a população colabore e passe a fazer o descarte correto de lixo e entulho nos ecopontos, que são os locais adequados para receber esses resíduos, sem causar dano ao meio ambiente", reforçou o subprefeito das Ilhas Rodrigo Toledo.



Novos ecopontos em diversas regiões da cidade, especialmente em áreas mais críticas de descarte irregular, tem sido reformados e implantados como em Praia da Rosa em Costa Barros, no Tauá também na Ilha do Governador, em Nova Esperança, na Gardênia Azul e no Conjunto da Embratel, em Manguinhos.