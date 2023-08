Pérolas Negras conquista o bicampeonato estadual da Série B1 Sub-20

O Pérolas Negras conquistou o título da Série B1 do Campeonato Carioca Sub-20. Depois de uma vitória no jogo de ida por 1 a 0, o time goleou o Nova Cidade por 4 a 0, no Estádio do Trabalhador, em Resende, garantindo o bicampeonato estadual (2021 e 2023).



A equipe comandada pelo técnico João Medina dominou completamente a partida durante os 90 minutos. No primeiro tempo, aos 7 minutos, o meia Jotta cobrou a falta na área, o meia Lucas Abreu se antecipou e mandou de cabeça para o gol.



Na segunda etapa, Dadinho marcou o segundo aos 13 minutos. O meia Maicon ampliou aos 32. E já nos minutos finais e sob os gritos de “é campeão”, o zagueiro Pepê fechou a conta com um gol de falta, 4 a 0.



Agora, a categoria se prepara para a disputa da Copa Rio-OPG, com estreia marcada para o próximo dia 17, contra o Friburguense, às 15h, no Estádio do Trabalhador.