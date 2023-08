Pérolas Negras anuncia retorno do atacante Guilherme

O Pérolas Negras anunciou o retorno do atacante Guilherme, de 28 anos, para a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca e Copa Rio. O jogador teve destaque no time em 2020, sendo peça fundamental no título da Série B2 e no acesso à Série B1 do Carioca. Na época, o atacante disputou 19 jogos e marcou dois gols.



Com o contrato válido até o final de 2023, Guilherme volta ao clube com o objetivo de conquistar um novo acesso pelo clube. ”Vamos brigar novamente por esse objetivo e tenho certeza que esse ano o Pérolas vai conseguir o que almeja na B1 e na Copa Rio. Voltei com a intenção de dar o meu melhor e ajudar meus companheiros a fazer história novamente".



O Pérolas Negras segue em pré-temporada no CT Itapuca, em Resende. A equipe estreia na Copa Rio no dia 16 de agosto, contra o Gonçalense, às 15h, no Estádio do Trabalhador.