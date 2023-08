Menina que sobreviveu ao incêndio no Anil tem 30% do corpo queimado; Seu estado de saúde ainda é grave

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou um curto circuito em uma TV do apartamento pode ter sido a causa do incêndio. As investigações estão em andamento para esclarecer o fato e são conduzidas pela 32ª DP (Taquara).

Cachorrinha resgatada está estável

A cachorra da família, Isa, da raça buldogue francês, que também foi salva do incêndio por Hugo, está estável e se recupera bem em uma clínica veterinária. O animal passou por exames, que detectaram lesões de queimaduras pelo corpo e uma luxação na pata direita.

Apesar da boa expectativa, Isa está sem se alimentar desde sábado, e ainda não consegue andar, de acordo com o comunicado divulgado, nesta segunda-feira (30).