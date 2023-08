Disque Denúncia completa 28 anos com 3 milhões de denúncias recebidas

Rio - O Disque Denúncia do Rio de Janeiro completa 28 anos de existência nesta terça-feira, dia 1º de agosto. O serviço teve início no ano de 1995, quando uma onda de sequestros provocava pânico na população carioca. O canal foi criado com objetivo de receber informações anônimas sobre atividades criminosas.

Ao todo, cerca de 3 milhões de denúncias ajudaram policiais a libertar vítimas de sequestros e na prisão de sequestradores, traficantes de drogas, assassinos e foragidos da Justiça. Além disso, o Disque Denúncia também auxiliou nas buscas por pessoas desaparecidas.

A ajuda do canal também possibilitou a desarticulação de quadrilhas de roubo de cargas e de veículos, com mais de 5.600 veículos recuperados, e apreensão de 33 toneladas de drogas e 4.656 armas e granadas. Cerca de 1,5 milhão m² de áreas degradadas foram recuperadas e 12 mil animais silvestres ficaram livres de cativeiros.

Em 28 anos de serviço, o Disque Denúncia foi levado para outros munícipios do Rio, como Angra dos Reis, Niterói e Maricá; outros estados brasileiros e duas cidades internacionais: Santiago, no Chile, e Córdoba, na Argentina.

"Comemorar 28 anos do Disque Denúncia é ter a certeza de que a população nunca esteve só no combate ao crime e a violência. Ainda há muito mais para ser feito pelo Rio de Janeiro, e com o apoio de empresários, da sociedade civil, das polícias e da imprensa, esperamos que venham mais décadas de existência", celebrou Renato Almeida, coordenador-geral do Disque Denúncia.