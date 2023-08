Padilha: Governo quer manter trecho da regra fiscal que permite gastar mais em 2024

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira que o governo quer manter alterações feitas pelo Senado na nova regra fiscal. Ele citou a parte que, nas suas palavras, deixaria "mais realistas" as estimativas de gastos do Executivo em 2024.



Padilha se referiu ao que ficou conhecido como despesas condicionadas. Trata-se da possibilidade de o governo gastar mais dentro de um limite da estimativa de inflação, desde que com concordância do Congresso.



A nova regra fiscal já passou pela Câmara e foi aprovada pelo Senado em junho. Como os senadores alteraram o projeto, é necessária nova análise pelos deputados.



O ministro falou a jornalistas em frente à casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde teve uma reunião que também inclui os senadores Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues.