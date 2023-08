EUA: Ford retoma produção do modelo F-150 após aumento dos pedidos

A Ford anunciou nesta terça-feira, 1º, a retomada da produção do modelo F-150 Lightning, expansão da capacidade do Centro de Veículos Elétricos Rouge e aumento nos pedidos, seguindo salto nos acessos ao website após cortes nos preços.



"Com a expansão, a Ford terá capacidade de produzir o F-150 Lightning a uma taxa anualizada de 150 mil unidades neste outono do Hemisfério Norte", informou a empresa, em comunicado.



Além do F-150, a Ford comunicou que o aumento na capacidade de produção permitirá prazos de entrega de pedidos mais curtos para clientes com foco na construção de níveis de acabamento de alta demanda, como o modelo XLT, que responde por mais de 50% dos novos pedidos.