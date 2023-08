Vídeo mostra fumaça no corredor do prédio onde incêndio matou fisiculturista

Rio - Uma câmera de segurança instalada no corredor do apartamento que pegou fogo na madrugada de sábado (29), no Anil, Zona Oeste do Rio, mostra o momento em que a fumaça preta se espalha pelo andar.

A mulher do fisiculturista Hugo Sérgio Nascimento, Larissa Silveira, de 27 anos, aparece correndo em direção ao elevador para escapar do incêndio. A câmera é coberta pela fumaça e não é possível afirmar se a moça retornou ao apartamento.

Veja o vídeo

Vídeo mostra fumaça preta saindo de apartamento que pegou fogo no Anil, Zona Oeste do Rio. O fisiculturista Hugo Sérgio não conseguiu escapar e morreu no incêndio.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/Vt4rDV4xCN — Jornal O Dia (@jornalodia) August 1, 2023

Hugo Sérgio, de 30 anos, morreu no incêndio. De acordo com uma amiga, que preferiu não ser identificar, o atleta resgatou Larissa e a filha de 6 anos e voltou para pegar a cadela , mas não conseguiu abrir a porta para sair do apartamento.

filha do casal teve 30% do corpo queimado e está internada em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Larisssa também deu entrada na unidade, mas recusou atendimento.

A cachorra da família, Isa, da raça buldogue francês, que também foi salva do incêndio por Hugo, está estável e se recupera bem em uma clínica veterinária. O animal passou por exames, que detectaram lesões de queimaduras pelo corpo e uma luxação na pata direita.