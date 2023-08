Secretaria da Mulher abre inscrições para cursos de capacitação do Programa Mulheres do Rio

A Secretaria da Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro abre, nesta terça-feira (1º), as inscrições para os cursos de capacitação do Programa Mulheres do Rio. Serão oferecidas quatro mil vagas e as inscrições podem ser feitas, até o dia 13 de agosto, pela internet, por meio do link https://linktr.ee/ProgramaMulheresdoRio Para participar, a candidata precisa ter mais de 18 anos e morar na cidade do Rio de Janeiro.Serão oferecidos cursos nas áreas de comércio, indústria, tecnologia, empreendedorismo e línguas estrangeiras. O projeto é realizado em parceria com a Firjan/Senai, Senac, Aliança Empreendedora, Faculdade Estácio de Sá e Pequenos Encantos - Escola de Negócios.O resultado está previsto para ser divulgado no dia 18 de agosto. Os cursos que possuem bolsa-auxílio iniciarão as entrevistas socioeconômicas a partir do dia 22 de agosto.O Programa Mulheres do Rio é o guarda-chuva de projetos que buscam atuar no eixo de autonomia econômica para as mulheres cariocas a partir do acesso ao trabalho, renda e capacitação.Desde 2021, a Secretaria da Mulher já capacitou mais de 90 mil mulheres para o mercado de trabalho.Período das inscrições: 1º/8 a 13/8Inscrição online: https://linktr.ee/ProgramaMulheresdoRioDivulgação do resultado final: 18/8