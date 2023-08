Ação da Receita Federal apreende 15 kits de conversão de pistolas em fuzis

Rio - A Receita Federal apreendeu 15 kits de conversão de pistolas em fuzis, nesta terça-feira (1º), na Central de Distribuição dos Correios, no Centro do Rio. De acordo com os fiscais do órgão, os equipamentos foram importados irregularmente como equipamentos de airsoft.



Apesar da descrição do importador, que é morador da Zona Norte do Rio, o item tem a aquisição restrita pelo Exército. Ao todo, o material está avaliado em cerca de R$ 30 mil, sendo R$ 2 mil para cada um desses kits.



Segundo as autoridades, o acessório atua elevando a capacidade de precisão das pistolas.



A apreensão foi feita por equipes da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal.