Prefeitura do Rio interdita lava jato clandestino em Copacabana

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, nesta terça-feira, uma ação de desmobilização de um lava jato clandestino, em Copacabana. Por meio da da subprefeitura da Zona Sul, com apoio da Gerência Executiva Local de Copacabana, os agentes encerraram com o serviço, que causava transtornos ao trânsito da Rua Bulhões de Carvalho, uma das principais do bairro.



O lava-jato operava sem qualquer tipo de licença de funcionamento, em vagas de veículo da rua e parte da calçada. Moradores da região denunciaram a dificuldade na circulação de pedestres e veículos, que provocavam engarrafamentos na região, à Prefeitura.



O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, reforçou que a subprefeitura seguirá com o trabalho de diálogo para garantir o ordenamento.



“Nossos agentes conversaram com os responsáveis sobre a impossibilidade de se prestar um serviço, sem qualquer autorização ou licença, no espaço público. Desmobilizamos o lava-jato clandestino e liberamos o espaço público”, disse.