Estudantes de colégio em Itaguaí fazem festa surpresa para estudante mais idosa da rede estadual de ensino do país

Rio - A aluna mais idosa da rede estadual de ensino do Brasil, Ignácia de Carvalho do Carmo, ou dona Naná, como é conhecida entre os alunos, ganhou uma festa surpresa de aniversário pelos 86 anos nessa terça-feira (1º). A idosa estuda no Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, e está na 2ª série do Curso de Formação de Professores.



Dona Naná vibrou com os parabéns e disse estar vivendo a melhor fase da vida. "Posso dizer que estou nas nuvens. É como se eu estivesse anestesiada, de tanta felicidade. Tinha muito medo da velhice, mas se soubesse que seria tão feliz nesta fase com certeza ia querer ficar mais velha antes", disse a aniversariante.

Querida entre os alunos da turma, a idosa recebeu elogios dos colegas de classe. "Ela não perde uma explicação dos nossos futuros colegas de profissão. Ajudamos Dona Naná na didática, e ela ajuda a gente na vida. Costumo falar que Dona Naná é a nossa mãe, avó, melhor amiga... Sabemos que esse sentimento é recíproco, porque ela fala que somos o xodó dela", conta a aluna Maria Eduarda Inácio.



Perguntada qual é o desejo para começar o novo ciclo, ela responde saúde para realizar o seu sonho de menina, que é o de se tornar professora. "Está quase chegando. Ano que vem consigo me formar! Se me falassem isso, há um tempo, eu não acreditaria. Só tenho que agradecer a Deus e a todos que colaboram diariamente para que isso possa acontecer", acrescenta Dona Naná.



Filha de lavradores, Ignácia ganhou uma enxada de presente do pai quando tinha 8 anos e só frequentou escola durante um ano, na infância. Ainda adolescente, aos 17, veio o casamento, que durou mais de meio século. Somente após 16 anos da morte do marido, que a senhora voltou a estudar, e está muito animada para o futuro.