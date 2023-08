Carta ao leitor do MEIA HORA de 2 de agosto de 2023

Pastor evangélico é preso na Baixada Fluminense por matar taxista e roubar o carro dele há 21 anos

Quatro membros de motoclube do Méier são presos por apologia ao nazismo

Polícia investiga morte de personal trainer que teve moto atingida por carro em alta velocidade

Policial penal aposentado é preso após matar a mulher na frente do filho em Maricá

MC Marcelly registra queixa contra ex-marido após receber ameaças de morte

Colégio Pedro II abre inscrições para mais de mil vagas no 6º ano e 1º ano do ensino médio

De Olho nas Estrelas: Leão Lobo conta tudo dos famosos

Em partida com duas expulsões, Fluminense fica no 1 a 1 com Argentinos Juniors pela Libertadores