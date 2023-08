Policiais militares do 21º BPM prenderam um homem após um cerco tático no bairro Jardim Meriti, em São João de Meriti. A identidade do indivíduo não foi divulgada.



Segundo detalhes da ocorrência, uma pistola foi apreendida com o acusado.



Material e indivíduo foram encaminhados para 54ª DP (Belford Roxo).