Trabalho de nivelamento das tampas de bueiros na Avenida Getúlio de Moura

A Prefeitura de Mesquita informou que equipes seguem com o trabalho de nivelamento das tampas de bueiros na cidade. Desta vez, agentes iniciaram o trabalho na Avenida Getúlio de Moura, próximo à Clínica da Família Jacutinga.



Segundo a organização, esse é um importante serviço, pois evita acidentes com os veículos que passam pela via.



Caso o morador identifique alguma rua em seu bairro onde seja necessário realizar o serviço, é possível pedir o nivelamento por meio do COLAB, plataforma que reúne problemas urbanos e possibilita que a população realize postagens sobre problemas ou sugestões de soluções na gestão pública.



O Colab pode ser baixado em smartphones com sistema operacional Android e iOS, além de estar disponível também pela internet.



Entre as categorias pré-definidas para o envio de posts dos cidadãos, estão temas como entulho na calçada ou na rua, buracos nas vias, iluminação pública, esgoto a céu aberto, poda e retirada de árvore, maus tratos a animais, semáforo quebrado e bueiro entupido ou sem tampa, entre diversos outros.