Polícia prende homem por ameaçar ex-mulher e filha em Nova Iguaçu

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (1), um homem que ameaçava a ex-mulher e a filha, no bairro Vila São Joaquim, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, a vítima esteve na delegacia para registrar as ameaças sofridas. Aos policiais, ela disse que foi casada por 30 anos com Renato Lima da Silva, e que estava separada há um ano, no entanto, o suspeito não aceitava o fim do casamento.



Segundo a vítima, Renato afirmou que caso a ex-mulher estivesse em um relacionamento com outra pessoa, ele a "encheria de bala" e a mataria. A mulher informou aos policiais que o ex-companheiro tinha uma arma em casa e é usuário de drogas.



Os agentes foram até o local e encontraram a arma escondida dentro do sofá. Renato negou as acusações feitas pela vítima.



De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, a filha do ex-casal também foi ameaçada diversas vezes. "Ele era bem violento tanto com a mulher, quanto com a filha que já foi muito agredida, mas saiu de casa. Ela ficava extremamente preocupada com a mãe que sofria constantes agressões", explicou.

Renato foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e ameaça. Após as formalidades, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.