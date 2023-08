Uma pessoa morre e 14 ficam feridas após explosão em prédio no norte da Espanha

Uma mulher morreu e 14 pessoas ficaram feridas em uma explosão na terça-feira à noite em um edifício de Valladolid, norte da Espanha, que pode ter sido provocada por um vazamento de gás.



A explosão aconteceu pouco antes das 23H00 (18H00 de Brasília) em um prédio de quatro andares da cidade de 300.000 habitantes, capital da região de 'Castilla y León'.



As equipes de emergência encontraram o corpo de uma mulher de 53 anos nos escombros do edifício, que sofreu um incêndio.



Entre as 14 pessoas feridas, 10 foram hospitalizadas, duas delas em estado grave, informou a prefeitura de Valladolid.



"A causa do incidente está sendo investigada, mas tudo aponta para uma possível explosão de gás", declarou a vice-prefeita de Valladolid, Irene Carvajal.