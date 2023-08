Ação da Polícia Militar deixa dois suspeitos mortos em comunidade da Zona Oeste

Rio - Dois suspeitos foram mortos e um outro foi preso durante confronto envolvendo agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes), na comunidade do Sítio Pai João, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (2).



De acordo com informações divulgadas pela PM, os policiais apreenderam um fuzil, duas pistolas, dois rádios transmissores e entorpecentes na ação. A identidade dos mortos e do preso não foram divulgadas.



Na manhã desta terça-feira (1), os policiais militares do 31ºBPM também estiveram na comunidade, quando realizaram um patrulhamento ostensivo na região.

*Matéria em atualização*