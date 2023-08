Irmão do suspeito de matar PM e suposto envolvido no assassinato se entrega à polícia

Foi preso na madrugada desta quarta-feira (2), em Santos, o último suspeito de envolvimento na morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, baleado quando fazia patrulhamento em uma comunidade no Guarujá, no último dia 27.Ele é irmão do homem apontado como o autor do disparo que matou Reis, preso no domingo (30). O suspeito se entregou para os agentes da equipe PM Vitima da Corregedoria PM. Como havia um mandado de prisão em aberto contra ele, o homem foi preso após prestar depoimento.Além dos irmãos, a polícia já tinha prendido um homem na sexta-feira (28) por participação no crime. No mesmo dia um criminoso que também participou do assassinato do policial morreu ao entrar em confronto com a PM.