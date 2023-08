'Vaquinha' para ajudar família de homem que morreu em incêndio chega a quase R$ 20 mil

Rio - Uma "vaquinha" promovida pelos amigos da família de Hugo Sérgio, morto em incêndio no Anil , na Zona Oeste, já acumula quase R$ 20 mil em doações. A campanha foi criada para amenizar os prejuízos materiais causados pelas chamas que consumiram o apartamento, na madrugada do último sábado (29).

Uma amiga do fisiculturista , que preferiu não se identificar, comentou sobre as doações. "Estamos tentando ajudar a família arrecadando dinheiro. Perderam tudo", detalhou a mulher, no sábado, em entrevista ao