Trens vão ter esquema especial para jogos de Flamengo e Botafogo

Rio - A SuperVia disponibilizará trens extras após o jogos de futebol desta quarta (2) e quinta-feira (3). Para os torcedores que forem assistir à partida entre Botafogo e Guaraní, válida pelo Copa Sul-Americana, no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte da cidade, haverá uma viagem para Santa Cruz, Japeri e Central do Brasil. Os trens partirão da estação Olímpica de Engenho de Dentro.



Na quinta-feira (3), depois do confronto entre Flamengo e Olimpia, no Maracanã, pela Copa Libertadores, a concessionária concederá um transporte extra, que partirá da estação próxima ao estádio, para Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.



Os trens estão programados para saírem após um determinado tempo depois do fim do jogo, porém não há um horário fixo, pois as partidas podem se estender além do previsto. Procurada, a SuperVia não soube informar, devido às variáveis, por quanto tempo depois dos confrontos estes transportes funcionarão.



Para a ida aos jogos, o público poderá usar normalmente os trens da grade. A SuperVia orienta que os passageiros se programem consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária.