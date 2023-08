Defesa de Dias diz que alertas da Abin 'eram mensagens pessoais'

A defesa de Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) afirmou que os alertas recebidos do ex-diretor-adjunto da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Saulo Moura da Cunha sobre os atos golpistas de 8 de janeiro eram “mensagens pessoais”. A declaração enviada à CNN.Durante oitiva, na CPMI dos atos golpistas, Cunha afirmou que comunicou o general Gonçalves Dias, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), sobre o risco de invasão na sede dos Três Poderes uma hora antes dos atos se concretizarem.Os vândalos entraram no prédio do Congresso por volta das 14h45 do domingo de 8 de janeiro. Segundo Saulo, ele foi informado sobre a possibilidade de depredação da Esplanada às 13h e avisou Dias por volta das 13h30.Por volta das 8h da manhã daquele dia, Cunha conversou com G.Dias por WhatsApp sobre as movimentações de ônibus. Segundo o ex-diretor da Abin, o general respondeu: "Acho que vamos ter problemas".“Às oito e pouco da manhã eu sinalizo os 105 ônibus, e ele me responde dizendo, 'acho que vamos ter problemas', por WhatsApp. E eu continuo encaminhando as mensagens”, afirmou Saulo Moura da Cunha.Segundo Cunha, que estava no comando da Abin durante os atos, G.Dias recebeu os alertas e que o fato foi documentado e arquivado pelo ex-ministro do GSI.