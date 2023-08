Naufrágio deixa pelo menos 20 mortos em Uganda

Pelo menos 20 pessoas morreram no naufrágio no lago Victoria, no sul da Uganda, anunciou a polícia nesta quarta-feira, 2. "Até agora, foram confirmadas 20 mortes e nove pessoas resgatadas", informou na rede Twitter, agora chamada X.



A embarcação, que também levava carvão, alimentos frescos e peixes, entre outros produtos, afundou por volta das 5h (23h em Brasília) devido a uma "sobrecarga de passageiros e ao mal tempo". Os socorristas e habitantes continuam buscando sobreviventes, afirmou a mesma fonte.



Com uma superfície de 70.000 km2, o lago Victoria tem aproximadamente o tamanho da Irlanda e é compartilhado por Uganda, Quênia e Tanzânia.



Muitas embarcações afundaram no maior lago da África, por causas similares. Em setembro de 2018, centenas de passageiros perderam a vida no naufrágio do MV Nyerere, desta vez do lado da Tanzânia.



Os barcos tendem a ser a única forma de transporte em algumas áreas da região dos Grandes Lagos da África e, frequentemente, viajam sobrecarregados, em precárias condições de conservação e sem coletes salva-vidas suficientes.