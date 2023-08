Chefe do tráfico de drogas em Minas Gerais é preso em ação no Complexo do Chapadão

Rio - As polícias Militar e Civil prenderam, na manhã desta quarta-feira (2), o traficante Kelver Souza Neves. O criminoso, que estava foragido da Justiça, era líder do tráfico de drogas da Ponte Nova, em Minas Gerais.



Kelver foi preso durante a operação conjunta entre policiais do 41º BPM (Irajá) e da 39ª

DP (Pavuna) no Complexo do Chapadão e da Pedreira, entre os bairros de Anchieta, Barros Filho, Coelho Neto, Costa Barros, Guadalupe, Pavuna e Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, expedido pela Justiça mineira. O traficante foi capturado no interior de uma casa na comunidade.



Segundo a Polícia Militar, no momento da prisão, Kelver ainda apresentou uma identidade falsa aos agentes, em nome de "Mateus Cabral da Silva".



O criminoso responde pela participação na morte de um homem em maio de 2019. Ele teria sido o mandante do assassinato, de acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais.



O crime teria sido motivado por uma vingança, após a vítima ter delatado um amigo de Kelver, também traficante, para a polícia durante sua prisão.



Ao saberem da liberdade do mesmo, Kelver e seu amigo armaram o assassinato do homem, que foi morto a tiros por capangas dos criminosos. O ataque foi realizado em meio a via pública, durante o dia.