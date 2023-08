Senac RJ tem 6 vagas de emprego para assistentes de manutenção 

O Senac RJ oferece 6 vagas de emprego para assistentes de manutenção nas funções pedreiro, pintor e mecânico de refrigeração. Os profissionais devem possuir disponibilidade para viagens, pois irão atender à sede da instituição, no Flamengo, e demais unidades operacionais do estado. Os interessados nas especialidades de pedreiro e pintor devem se candidatar até segunda-feira, 7; já as vagas de mecânico de refrigeração vão até terça, 8.O processo seletivo será realizado em quatro etapas: avaliação curricular, avaliação de conhecimentos básicos, habilitação e avaliação com RH e avaliação técnica gerencial. Os candidatos deverão ser maiores de 18 anos e comprovar experiência nas áreas pretendidas. Confira a relação de oportunidades e qualificações necessárias:Assistente de Manutenção II - Pintor (2 vagas) - Ensino Fundamental I completo, sólidos conhecimentos em pintura predial, experiência em preparação de tintas e disponibilidade para viagens dentro do estado do Rio de Janeiro.Assistente de Manutenção II - Pedreiro (2 vagas) - Ensino Fundamental I completo, experiência na função, conhecimento em alvenaria, acabamento, assentamento de piso, em instalações hidráulicas e em realização de marcações, disponibilidade para viagens dentro do Estado do Rio de Janeiro.Assistente de Manutenção II - Mecânico de Refrigeração (2 vagas) - Ensino Fundamental II completo, cursos na área de mecânica, refrigeração e climatização, com atuação em serviços de manutenção preventiva, corretiva (instaladoras, mantenedoras ou facilities), experiência nas áreas de refrigeração e climatização, bem como em instalação de ar-condicionado (construtoras ou instaladoras), além de planejamento e controle de rotinas de manutenção de sistemas de ar-condicionado. Necessário ter disponibilidade para viagens dentro do estado do Rio de Janeiro.As inscrições podem ser feitas pelo site https://senacrj.selecty.com.br/