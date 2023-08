Rio recebe maior fórum de cardiologia da América Latina para discutir aumento de infartos no país

Rio - A cidade do Rio recebe, a partir desta quarta-feira (2), o encontro internacional de cardiologia intervencionista SOLACI-SBHCI 2023 que deve discutir o aumento nas mortes por infarto no país. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde (SMS), houve um aumento de 25% no total de casos nos últimos seis anos, passando de 81.505 em 2016 para 102.198 em 2022.



Conhecido como principal encontro de especialistas na área da América Latina, o evento está previsto para começar nesta quarta e seguirá até a sexta-feira (4), no Windsor Oceânico Centro de Convenções & Hotéis Windsor, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O fórum terá a participação de palestrantes dos Estados Unidos, Europa e Ásia, além dos principais especialistas do Brasil e América do Sul.

Fórum Solaci acontece no Centro de Convenções Windsor Oceânica. na Barra da Tijuca, Zona Oeste Reprodução

A ideia, segundo os organizadores, é discutir as possibilidades de reverter essa alta no número de casos de infarto no país.

"A programação contará com demonstrações didáticas, por meio de transmissões de casos ao vivo, a partir de centros de excelência nacionais e internacionais. Os participantes terão também a oportunidade de interagir com simuladores de intervenção em doenças coronárias, cardiopatias estruturais e cardiopatias congênitas, uma chance única de expandir conhecimentos e trocar experiências”, disse Ricardo Costa, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista.

Segundo os organizadores do SOLACI-SBHCI 2023, o foco do evento será na partilha de novas pesquisas e inovações tecnológicas na área de cardiologia intervencionista. Entre as práticas, estão previstas novas perspectivas de diagnóstico precoce e tratamentos de infarto, que é considerado um dos maiores desafios de saúde não só do Brasil como de todo o mundo.



“Os participantes terão a oportunidade de ouvir palestrantes de renome internacional, que irão compartilhar suas experiências, abordagens e soluções de suas regiões. A diversidade de perspectivas certamente enriquecerá o debate sobre as melhores práticas de intervenção cardíaca”, disse Costa.



Por fim, o médico aposta no evento como uma ferramenta para sensibilizar a população e os formuladores de políticas sobre a necessidade de se investir mais em cuidados cardíacos preventivos e na formação de profissionais da saúde altamente capacitados para enfrentar essa questão. "O Ministério da Saúde, através de suas estatísticas, ressalta a urgência de investir em prevenção e tratamento de doenças cardíacas”, afirmou.