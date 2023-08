Ações policiais: Mais de 9 mil alunos ficam sem aulas no retorno das férias na cidade

DIA, entre segunda-feira (31) e esta quarta-feira (2), 39 unidades de ensino foram fechadas e cerca de 9.800 alunos das zonas Norte e Oeste ficaram sem aulas.

Rio - Os três primeiros dias do retorno às aulas no Rio foram marcados por uma série de operações policiais que impactaram diretamente o funcionamento de diversas escolas no município. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação (SME) obtidos pelo, entre segunda-feira (31) e esta quarta-feira (2), 39 unidades de ensino foram fechadas e cerca de 9.800 alunos das zonas Norte e Oeste ficaram sem aulas. Só no primeiro semestre, mais de dois mil colégios municipais já haviam sido fechados devido à violência.

DIA, o professor de sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (UFF), Daniel Hirata, relembrou uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Já nesta quarta-feira (2) não foi diferente, e a região do Complexo da Penha enfrenta sérias consequências das ações policiais . Até o momento, 16 escolas foram afetadas, resultando em 3.220 alunos privados de educação. Ao, o professor de sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (UFF), Daniel Hirata, relembrou uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Este ano tem sido mais conflituoso do que 2022. Temos confrontos entre milícias, facções, além das operações policiais ocorrendo de forma mais intensa. Importante lembrar que existe uma decisão do STF, que diz sobre a segurança eficaz nos perímetros escolares. Passado mais de um ano desta decisão, a pergunta que fica é: quais as providências que estão sendo construídas para resolver essa situação?", indagou Hirata.



O professor enfatizou a necessidade de uma política de segurança assertiva no Rio. "Além do acesso às escolas, a insegurança pública impacta outras dimensões da vida coletiva no Rio, como a saúde e a impossibilidade das pessoas de irem trabalhar: existe uma interrupção forçada na rotina. É importante que se construa uma política eficaz. Além de alunos sem aula, temos estatísticas alarmantes de jovens vítimas de bala perdida. Uma situação dramática", completou.



Dados alarmantes no primeiro semestre

Cerca de 160 mil alunos foram impactados em decorrência da violência armada em 2022, e 405 unidades tiveram, pelo menos, um dia letivo interrompido. Já nos seis primeiros meses deste ano, 163.386 jovens foram afetados e 500 escolas perderam um dia de aula.