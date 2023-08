Traficante é preso em São Gonçalo, após informações recebidas pelo Disque Denúncia

Rio - Um traficante foi preso nesta quarta-feira (2), na comunidade do Porto do Rosa, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, após informações recebidas através do Disque Denúncia.

Na ação, realizada por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), além da prisão, os agentes apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e drogas.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.