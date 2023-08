Mesquita recebe melhorias no sistema de esgotamento sanitário

A Águas do Rio, concessionária responsável pela distribuição na Baixada Fluminense, colocou em operação caminhões do tipo hidrojato recém-adquiridos, que permitem o aumento da produtividade em 53%, significando um atendimento de forma mais rápida e prática no sistema de esgotamento sanitário.



A empresa reativou mais de 38 quilômetros de rede coletora de esgoto, contemplando o bairro Banco de Areia, em Mesquita.



“Novas máquinas estão nas ruas para realizar ações como desobstrução de rede, limpezas preventivas e manutenção das caixas, além de ajudar na identificação das redes subterrâneas, o que possibilita atendimento mais preciso”, explicou Cleber Salvi, gerente de operações da Águas do Rio com atuação na Baixada.



Para a empresa, o tratamento e os serviços realizados na rede coletora de esgoto são importantes para a preservação do meio ambiente, pois os resíduos encontrados podem contaminar rios, lagos, represas e mares.