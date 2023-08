Polícia prende líder de facção criminosa da Bahia em Curicica

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (2), Márcio Arandiba Santos, conhecido como Tila, em Curicica, Zona Oeste do Rio. O criminoso é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa que atua no estado da Bahia.



Segundo as investigações, Tila é chefe de uma quadrilha que atua nas cidades de Ilhéus e Itabuna. A corporação informou que o acusado estava foragido da Justiça desde 2018, quando fugiu de um presídio na Bahia.



Tila é acusado pelos crimes de roubo, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) localizaram o criminoso na Estrada da Curicica. Tila tentou fugir, no entanto, os agentes conseguiram capturá-lo.



A ação foi realizada após trabalho conjunto e troca de informações de inteligência com a Polícia Civil da Bahia.