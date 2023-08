Cemitério clandestino usado pela milícia é encontrado em Rio das Pedras

Rio - Agentes da Delegacia de Descobertas e Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil e militares do Corpo de Bombeiros encontraram, na manhã desta quarta-feira (2), um cemitério clandestino usado pela milícia em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. Segundo os investigadores, no endereço foram encontrados um corpo e duas ossadas.



O trabalho de remoção contou com o apoio dos militares bombeiros. Em seguida, todo o material foi levado para análise no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.



Segundo a DDPA, a localização do cemitério, na região conhecida como Predinhos Abandonados, foi obtida através do trabalho de inteligência e informações recebidas.



A especializada investiga ainda oito casos de desaparecimento de vítimas na região que podem ter sido enterradas no local irregular.