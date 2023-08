Suspeito de tráfico de drogas é preso em Japeri

Rio - Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (2) suspeito de integrar o tráfico de drogas na região da Comunidade São Jorge, em Japeri, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar, a prisão, realizada por agentes do 24° BPM (Queimados), ocorreu durante uma ação para reprimir o tráfico de drogas na localidade.



Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas.



A ocorrência foi encaminhada à 63ª DP (Japeri).